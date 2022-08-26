Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.08.2022 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2022 23:31
    ABONE OL

    Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 26 Ağustos Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası’nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?

    A) 15,5

    B) 18,5

    C) 22,5

    D) 24,5

    Cevap: C

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler
    Haberler Magazin Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?
        SON DAKİKA