ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?

A) 15,5

B) 18,5

C) 22,5

D) 24,5

Cevap: C