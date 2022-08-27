Tuvana Türkay'ın estetiksiz görenler donup kalıyor! İşte ünlü oyuncunun şoke eden değişimi...

Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, güzelliği ile zaman zaman magazin gündemine geliyor. Bulgar göçmeni Tuvana Türkay 1.75 boyunda ve güzel fiziği ile dikkat çekiyor. Tuvana Türkay, günde yaklaşık 10 km yürüyen ve fit görünümünü buna bağlıyor. Son olarak estetiksiz halinin ortaya çıkmaısyla Türkay sosyal medyada gündem konusu haline geldi. İşte o fotoğraflar...
Eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Tuvana Türkay sosyal medyadan isyanını dile getirdi. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...
"19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim...