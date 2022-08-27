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    • Magazin
    • 27.08.2022 16:58
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    • 27.08.2022 17:01
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    Tuvana Türkay'ın estetiksiz görenler donup kalıyor! İşte ünlü oyuncunun şoke eden değişimi...

    Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay birçok kişi tarafından merak ediliyor. . Tuvana Türkay'ın yıllar önceki estetiksiz halini görenler ise şoke oldu. İşte ünlü oyuncunun yıllar önceki hali...

    takvim.com.tr
    Tuvana Türkay’ın estetiksiz görenler donup kalıyor!

    Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, güzelliği ile zaman zaman magazin gündemine geliyor. Bulgar göçmeni Tuvana Türkay 1.75 boyunda ve güzel fiziği ile dikkat çekiyor. Tuvana Türkay, günde yaklaşık 10 km yürüyen ve fit görünümünü buna bağlıyor. Son olarak estetiksiz halinin ortaya çıkmaısyla Türkay sosyal medyada gündem konusu haline geldi. İşte o fotoğraflar...


    Eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Tuvana Türkay sosyal medyadan isyanını dile getirdi. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

    "19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim...

        Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki, burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim.'

        TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

        1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.

        Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.

        Şevval Sam ve Talat Bulut'un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırdı.

        Kağıt Ev dizisinde rol almıştır. Çember Film serisi oyuncuları arasında yer almaktadır.

        TUVANA TÜRKAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

        2009-2010 Ayrılık

        2010 Nakş-ı Dil Sultan

        2010-2012 Yer Gök Aşk

        2014-2015 Kara Para Aşk
            Milli denizaltılar için tarih verildi
            Haberler Magazin Tuvana Türkay'ın estetiksiz görenler donup kalıyor! İşte ünlü oyuncunun şoke eden değişimi...
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