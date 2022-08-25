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    • Magazin
    • 25.08.2022 20:42
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    • 25.08.2022 20:57
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    Son dakika Gülşen tutuklandı mı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere ne söyledi?

    Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu durumun ardından ünlü şarkıcı büyük tepki çekti. Peki, Şarkıcı Gülşen olayı nedir? Son dakika Gülşen tutuklandı mı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip'lilere ne söyledi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şarkıcı Gülşen tutuklandı mı?

    Son dönemde tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından, "Son dakika Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip'lilere ne söyledi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler!

    Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

    Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

    "SAPIKLIĞI İMAM HATİPTE OKUMUŞ OLMASINDAN GELİYOR"

    Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.

        Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.

        KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

        Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

        GÜLŞEN HAKKINDA GÖZALTINDA

        Şarkıcı Gülşen gözaltına alınarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

        "BU SÖZLERİN SARF EDİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

        Hukuki süreç başlattıklarını resmi Twitter adresleri üzerinden duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" açıklamalarına yer verdi.

            AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEFRET SUÇUDUR VE İNSANLIK AYIBIDIR

            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Gülşen'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır..." ifadelerini kullandı.

            Çelik, "Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." dedi.

            DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUM

            Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gülşen'in sözlerine tepki gösterdi.

            Erbaş, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam-Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum" dedi.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, imam hatiplileri 'sapık' olarak damgalayan sözleri nedeniyle Gülşen hakkında re'sen soruşturma başlattı.

            Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

            TUTUKLAMA TALEBİ
            İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.

            Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis tarafından adliyeye getirilen Gülşen, otoparktan adliyeye giriş yaptı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülşen, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca yazılan sevk yazısında, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında yaptığı konuşmada imam hatiplilerle ilgili söz ve beyanlarda bulunduğu, bunların basın yayın organlarında, sosyal medya platformlarında yer aldığı ve sarf edilen sözlerin toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu belirtildi. Bu tepkilerin, özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumla gündem olduğu kaydedilen sevk yazısında, ''soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içirmesi nedeniyle TCK 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu kapsamda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu'' belirtildi.

            Şüphelinin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanması talep edildi.

            Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

            ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK: BAŞKA BİR DİL BULACAĞIM
            Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

            Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.

            İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
            Seviyesizlği nedeniyle gözaltına alınan Gülşen'in savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

            Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şarkıcı, Miraç adlı müzisyenin 'imam' lakaplı olduğunu dikkat çekerek, "Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım" dedi.

            PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLDİ
            Hadsiz sözlerini perdelemek isteyen Gülşen "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

            Şarkıcı "Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım" dedi.

            TUTUKLANDI!

            Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen tutuklandı.

            Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor | VİDEO
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