Son dakika Gülşen tutuklandı mı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere ne söyledi?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gülşen'in sözlerine tepki gösterdi.

Erbaş, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam-Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, imam hatiplileri 'sapık' olarak damgalayan sözleri nedeniyle Gülşen hakkında re'sen soruşturma başlattı.



Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis tarafından adliyeye getirilen Gülşen, otoparktan adliyeye giriş yaptı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülşen, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca yazılan sevk yazısında, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında yaptığı konuşmada imam hatiplilerle ilgili söz ve beyanlarda bulunduğu, bunların basın yayın organlarında, sosyal medya platformlarında yer aldığı ve sarf edilen sözlerin toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu belirtildi. Bu tepkilerin, özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumla gündem olduğu kaydedilen sevk yazısında, ''soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içirmesi nedeniyle TCK 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu kapsamda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu'' belirtildi.

Şüphelinin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanması talep edildi.

Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK: BAŞKA BİR DİL BULACAĞIM

Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Seviyesizlği nedeniyle gözaltına alınan Gülşen'in savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şarkıcı, Miraç adlı müzisyenin 'imam' lakaplı olduğunu dikkat çekerek, "Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım" dedi.



PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLDİ

Hadsiz sözlerini perdelemek isteyen Gülşen "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı "Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım" dedi.

TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen tutuklandı.

Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor | VİDEO