Kayalıklardan düşüp ölmüştü! Gönül Dağı Dilek rüya da olsa geri dönüyor! Senaristler bombayı patlattı! Hem Taner'e hem evladına kavuşacak

2 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esen Gönül Dağı dizisi 3. sezonuyla ekranlarda boy göstereceği günü bekliyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi ile ilgili ortaya öyle bir iddia atıldı ki...

GÖNÜL DAĞI DİLEK YENİ SEZONDA OLACAK MI?

Gönül Dağı dizisinin 3. Sezon çekimleri başladı. Gönül Dağı hayranlarını sevindiren gelişme yaşandı. İddiaya göre diziye veda eden Gülsim Ali Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde tekrardan ekranlara gelecek.

Dilek karakteri Taner karakterinin rüyasına girecek. Dilek'in oğlunu sevdiği sahneler dizinin 3 sezonunda izleyen herkesi gözyaşlarına boğacak.

Ancak henüz yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Bu nedenle iddiaların doğruluk payı olup olmadığı bilinmiyor. Fragmanın yayınlanmasıyla her şey ortaya çıkacak.