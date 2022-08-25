Son dakika haberine göre İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi. Peki İbrahim Tatlıses'e ne oldu, öldü mü? İbrahim Tatlıses trafik kazası mı geçirdi son dakika? İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Kızı ile araçta sıkıştı! Kurtarma çalışmaları yapılırken ilk görüntüler de gelmeye başladı.
İBRAHİM TATLISES'E NE OLDU?
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.
İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?
Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.