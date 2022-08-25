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    • Haberler
    • 25.08.2022 16:24
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    • 25.08.2022 16:30
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    SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses kaza yaptı! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk görüntüler...

    Son dakika haberiyle İbrahim Tatlıses'in trafik kazası geçirdiği belirtildi. Sanat camiasını şoke eden haberin ardından birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Peki İbrahim Tatlıses öldü mü? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kaza mı yaptı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İbrahim Tatlıses kaza yaptı!

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Tüm sanat camiasını şoke eden haberin ardından konu hakkında detaylar merak edildi.

    HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

    Tatlıses, hastane odasından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Instagram'dan açıklamada bulunan türkücü, akşam sahne alacağını söylerek, "Arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Akşam görüşmek üzere. Sizleri seviyorum." şeklinde konuştu.

    'ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ'


    Öte yandan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi. Yıldız, "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş" ifadelerini kullandı. Öte yandan şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, kazada yaralanan 70 yaşındaki sanatçı İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Kaza sırasında Tatlıses'in kızının da yanında olduğu ifade edildi.

        Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!

        Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

        Kameralar sebebiyle Tatlıses'i kurtarma işlemleri devam ederken etrafına çarşaf gerildi.

        KÜS OLDUĞU ABİSİ AHMET TATLISES OLAY YERİNDE!

        Bilindiği üzere iki kardeşin arası bozuktu. İbrahim Tatlıses'in abisi Ahmet Tatlıses'in kötü haberi alır almaz olay yerine geldiği aktarıldı.

            KIZI ELİF ADA DA O ARAÇTAYDI!

            Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında dokuz yaşındaki kzı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi.

            İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

            1 Ocak 19532 yılında dünyaya gelen sanatçı 2022 yılı 70 yaşındadır.

            İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

            İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğmuştur. Doğum adı İbrahim Tatlı'dır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır.


            İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı. 1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.

            Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü. Zira artık Tatlıses'in yeni hayat arkadaşı Derya Tuna'yla tanıştı ve Tatlıses'in yine resmi evlilik yapmadığı bu birliktelikten de İbrahim (İdo) adında bir oğlu dünyaya geldi.

            Seksenli yıllarda çıkardığı "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" albümleriyle satış rakamları milyonları buldu. 1 Mayıs 1987'de kendi plak şirketi olan Tatlıses Müzik'i kurdu. Turgut Özal'ın "Madem en çok bunlar dinleniyor, TRT'ye çıkabilirler" demesiyle 1989 yılbaşı günü daha önce hiçbir albümünde okumadığı ve özel klip çektiği "Beyaz gül kırmızı gül" şarkısıyla TRT'ye ve televizyon dünyasına adımını resmen attı.

            Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

            İbrahim Tatlıses , 4 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Akabinde hastahaneye götürülen Tatlıses iki kez ameliyat edildi ve yoğun bakım ünitesine bağlandı. İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan İbrahim Tatlıses, 28 Mart 2011 günü yoğun bakımdan çıkarıldı. Böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmış oldu. 6 Nisan 2011 tarihi itibari ile ailesi tedavilerin Almanya'da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Almanya'ya götürmüşlerdir.

            Hızla iyileşen Tatlıses, 2 Haziran 2011 günü ''TC İbo'' adlı özel uçak ile Türkiye'ye geri döndü ve tedavisinin süreceği Maltepe'deki Daruşşafaka Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

            Tatlıses, saldırının ardından ilk tedavi gördüğü hastanede Ayşegül Yıldız'a evlenme teklif etti. Sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, Yıldız'ı ailesinden istedi. Tatlıses ve Yıldız, 27 Eylül 2011, hastane odasında gerçekleşen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiler. Çift daha sonra boşandı.

            AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?

            Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, takvimler 2011 yılını gösterirken evlendi. Bir kız çocukları oldu ama çiftin evliliği yürümedi ve 2013'te boşandılar.

            Boşanmanın ardından Yıldız, Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini aldığı iç mimarlığa yöneldi. Bir büro açtı ve kızıyla birlikte yeni bir yaşam kurdu.

                İbrahim Tatlıses ile evliliği ve boşanması çok konuşulan Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçıyla nasıl tanıştıklarını da katıldığı bir programda anlatmıştı.

                Yıldız şöyle konuşmuştu: "İbrahim Bey ile tanıştığımızda liseye gidiyordum. Bodrum Lisesi'nde okuyordum. Tanıştığımda İbrahim Tatlıses hayranı hiç değildim. O zaman Metallica dinliyordum, Bon Jovi dinliyordum.Televizyonda kariyer yapma planım vardı. Ben okuldan çıkmışım formayla eve gidiyorum.

                Ben giderken bir kalabalık gördüm, ne olduğunu bilmediğim için geçtim gittim. Eve gidip üstümü değiştirdim. Ablamlara giderken İbrahim Bey beni görmüş. Asistanını yolladı, 'böyle bir dizi var oynamak ister misin' dediler. O yaşın verdiği heyecanla 'senaryoyu görmem lazım' dedim.

                16 yaşında tanıştım İbrahim Bey ile. Dizi bitti ben geri döndüm, babamı kaybettim. Tekrar İstanbul'a döndüğümde 19-20 yaşındaydım. Her şey başladığında o 46 ben 20'li yaşlarımın başındaydım.

                Her kız çocuğu babaya aşıktır. Baba eksik olduğunda kız çocukları baba sevgisini arar, huyu babasına benzeyeni arar, babasıyla paralel gider…

                Aşk dediğiniz şey zamanla oluyor. Ben ilk görüşte aşka inanan biri değilim.
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                Haberler Haberler SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses kaza yaptı! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk görüntüler...
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