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    • 24.08.2022 23:50
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    • 25.08.2022 00:17
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    Şarkıcı Gülşen olayı nedir? Son dakika Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere ne söyledi?

    Şarkıcı Gülşen ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü. Peki, Şarkıcı Gülşen olayı nedir? Son dakika Gülşen'e soruşturma mı açıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip'lilere ne söyledi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şarkıcı Gülşen olayı nedir? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip’lilere ne söyledi?

    Son dönemde tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından, "Son dakika Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip'lilere ne söyledi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler!

    Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

    Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

    "SAPIKLIĞI İMAM HATİPTE OKUMUŞ OLMASINDAN GELİYOR"

    Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.

        Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.

        KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

        Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

        Son dakika haberine göre, Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor | VİDEO
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        Gülşen haddini aştı! İmam Hatiplileri hedef aldı
        Haberler Magazin Şarkıcı Gülşen olayı nedir? Son dakika Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere ne söyledi?
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