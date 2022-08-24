Şarkıcı Gülşen olayı nedir? Son dakika Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere ne söyledi?

Son dönemde tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından, "Son dakika Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip'lilere ne söyledi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler!