GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA ERURUL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacılarından Tuğba Erurul, aslen Sivaslı olan yarışmacı Balıkesir Gönen'de büyümüştür. Yarışmaya Bandırma'dan katılıyor. Muhesebecilik yapan yarışmacı 3.5-4 yıllık evlidir. Tuğba Erurul 3 yıl önce eşi vefat eden kaynanası Gönül Erurul ile yaşıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SİBEL ARKIN KİMDİR?

Sibel Arkın, Gelinim Mutfakta 5. sezon yarışmacıları arasında yer alıyor. Matematik öğretmeni olan Sibel Arkın, Sezgin Arkın ile evli ve Duru adında bir kız çocuğu var.Arkın,aslen Denizlili ancak İstanbul'da yaşıyor. Sibel Arkın Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Filiz Arkın ile katıldı.