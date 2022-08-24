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    • Magazin
    • 24.08.2022 13:36
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    • 24.08.2022 13:36
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    Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte yarışmacıların kimdirleri...

    24 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan fenomen program ilk haftadan adından sıkça söz ettirmeye başladı. Yeni yarışmacılar Tuğba Erurul, Emel Orun, Berna Özen ve Sibel Arkın oldu. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasının günün birincisi çok konuşuldu. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

    Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı kısa bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Hafta içi her gün yayınlanan program gelinlerle ayrı, kaynanalarla ayrı gündeme geliyor. Yemek mücadelesinin yanı sıra gelin ve kaynanalar arasındaki rekabet izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte 24 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ve yarışmacıların kimdirleri...

    GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

    24 Ağustos 2022 puan durumu henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta günün birinci belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON YARIŞMACILARI

    Gelin Tuğba Erurul, kaynana Gönül Erurul

    Gelin Emel Orun, kaynana Şenay Orun

    Gelin Berna Özen, kaynana Semiha Özen

    Gelin Sibel Arkın, kaynana Filiz Arkın

    GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA ERURUL KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacılarından Tuğba Erurul, aslen Sivaslı olan yarışmacı Balıkesir Gönen'de büyümüştür. Yarışmaya Bandırma'dan katılıyor. Muhesebecilik yapan yarışmacı 3.5-4 yıllık evlidir. Tuğba Erurul 3 yıl önce eşi vefat eden kaynanası Gönül Erurul ile yaşıyor.

    GELİNİM MUTFAKTA SİBEL ARKIN KİMDİR?

    Sibel Arkın, Gelinim Mutfakta 5. sezon yarışmacıları arasında yer alıyor. Matematik öğretmeni olan Sibel Arkın, Sezgin Arkın ile evli ve Duru adında bir kız çocuğu var.Arkın,aslen Denizlili ancak İstanbul'da yaşıyor. Sibel Arkın Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Filiz Arkın ile katıldı.

        GELİNİM MUTFAKTA EMEL ORUN KİMDİR?

        Emel Orun, 22 Ağustos 2022 tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasını beşinci sezonuna katılan dört yarışmacıdan biridir. 32 yaşında olan Emel Orun, evli ve 2 çocuk annesidir. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı Ankara'da ikamet etmektedir. 9 yıllık evlidir ve ev hanımıdır. Emel Orun Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Şenay Orun ile katıldı.

        GELİNİM MUTFAKTA BERNA ÖZEN KİMDİR?

        Berna Akyıldız Özen, Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları arasında yer alıyor. Berna Özen, 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 9 yıldır evli ve Uras adında bir erkek çocuk annesidir. Berna Özen Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Semiha Özen ile katıldı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 24 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte yarışmacıların kimdirleri...
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