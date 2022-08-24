Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı kısa bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Hafta içi her gün yayınlanan program gelinlerle ayrı, kaynanalarla ayrı gündeme geliyor. Yemek mücadelesinin yanı sıra gelin ve kaynanalar arasındaki rekabet izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte 24 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ve yarışmacıların kimdirleri...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
24 Ağustos 2022 puan durumu henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta günün birinci belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON YARIŞMACILARI
Gelin Tuğba Erurul, kaynana Gönül Erurul
Gelin Emel Orun, kaynana Şenay Orun
Gelin Berna Özen, kaynana Semiha Özen
Gelin Sibel Arkın, kaynana Filiz Arkın
GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA ERURUL KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacılarından Tuğba Erurul, aslen Sivaslı olan yarışmacı Balıkesir Gönen'de büyümüştür. Yarışmaya Bandırma'dan katılıyor. Muhesebecilik yapan yarışmacı 3.5-4 yıllık evlidir. Tuğba Erurul 3 yıl önce eşi vefat eden kaynanası Gönül Erurul ile yaşıyor.
GELİNİM MUTFAKTA SİBEL ARKIN KİMDİR?
Sibel Arkın, Gelinim Mutfakta 5. sezon yarışmacıları arasında yer alıyor. Matematik öğretmeni olan Sibel Arkın, Sezgin Arkın ile evli ve Duru adında bir kız çocuğu var.Arkın,aslen Denizlili ancak İstanbul'da yaşıyor. Sibel Arkın Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Filiz Arkın ile katıldı.