Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü o dizi ile anlaştı! Yeni projesi sır gibi saklanıyordu! Yıldız oyuncunun partneri bakın kim oldu

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisi final bölümüyle damga vurmuştu. 4 sezon yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizinin finalinde Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim etti. Son bölümüyle hafızalara kazınan efsane dizinin oyuncuları aylar sonra ortaya çıktı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN BAŞROLÜ O DİZİ İLE ANLAŞTI!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni projesi belli oldu.
Ünlü oyuncu yeni sezonda Sev Yapım imzalı Koridor isimli dizide oynayacak.
Öte yandan dizide Sevda Erginci ve Edip Tepeli gibi başarılı isimlerin de yer aldığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.
DOKTOR CİHANGİR'E HAYAT VERECEK
Dizide Uğur Güneş Cihangir adlı doktora hayat verecek. Türk televizyon tarihinde ana teması doktor olan dizilerin bir yenisi de Koridor'un da eklenmesi izleyicileri şaşırttı.
Bu ana tema olarak televizyon tarihinde 7. doktor dizi olacak.