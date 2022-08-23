Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü o dizi ile anlaştı! Yeni projesi sır gibi saklanıyordu! Yıldız oyuncunun partneri bakın kim oldu

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisi final bölümüyle damga vurmuştu. 4 sezon yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizinin finalinde Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim etti. Son bölümüyle hafızalara kazınan efsane dizinin oyuncuları aylar sonra ortaya çıktı.