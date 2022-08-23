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    • Magazin
    • 23.08.2022 15:57
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    • 23.08.2022 15:59
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü o dizi ile anlaştı! Yeni projesi sır gibi saklanıyordu! Yıldız oyuncunun partneri bakın kim oldu

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümüyle final yapmıştı. Başrollerinde Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve daha bir çok ünlü oyuncunun rol aldığı fenomen dizinin bitmesiyle yıldız oyuncuların yeni projeleri bekleniyordu. Nihayet o ismin yeni projesi ortaya çıktı. Sır gibi saklanıyordu! Partneri bakın kim oldu...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN BAŞROLÜ O DİZİ İLE ANLAŞTI!

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisi final bölümüyle damga vurmuştu. 4 sezon yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizinin finalinde Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim etti. Son bölümüyle hafızalara kazınan efsane dizinin oyuncuları aylar sonra ortaya çıktı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN BAŞROLÜ O DİZİ İLE ANLAŞTI!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni projesi belli oldu.

    Ünlü oyuncu yeni sezonda Sev Yapım imzalı Koridor isimli dizide oynayacak.

    Öte yandan dizide Sevda Erginci ve Edip Tepeli gibi başarılı isimlerin de yer aldığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

    DOKTOR CİHANGİR'E HAYAT VERECEK

    Dizide Uğur Güneş Cihangir adlı doktora hayat verecek. Türk televizyon tarihinde ana teması doktor olan dizilerin bir yenisi de Koridor'un da eklenmesi izleyicileri şaşırttı.

    Bu ana tema olarak televizyon tarihinde 7. doktor dizi olacak.

        UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

        İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır.

        Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmıştır.

        En son FOX TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar adlı dizide Davud karakterini canlandırmıştır.

        FİLM VE DİZİLERİ
        Yeniden Başla
        Şeytan-ı Racim
        Urfalıyam Ezelden

        Diriliş Ertuğrul
        Seddülbahir 32 Saat
        İsimsizler
        Bir Zamanlar Çukurova
        Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
        Kanunsuz Topraklar
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü o dizi ile anlaştı! Yeni projesi sır gibi saklanıyordu! Yıldız oyuncunun partneri bakın kim oldu
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