Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı ve biyografisi...

MAKYÖZLE PAYLAŞIM YAPTI

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, en son ekibin makyözü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa"Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumları gelirken, bazı hayranları ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek sürpriz iddiayı ortaya attı.

Buldu'nun hayranları bu iddianın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve Buldu'nun ayrılığının kesin olduğunu öne sürdü.