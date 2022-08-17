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    • Magazin
    • 17.08.2022 11:30
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    • 17.08.2022 11:30
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    Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı ve biyografisi...

    Show TV ekranlarında yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programdan sevilen oyuncu Onur Buldu'nun ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddia kafaları karıştırdı. Hayranları konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi kim, çocuğu var mı?

    ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’DAN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları sosyal medyada gündem olan iddia sonrası yoğun olarak araştırılıyor. Show TV'de ekrana getirilen Güldür Güldür Show programının ünlü oyuncusu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 2013 yılından beri yayınlanan programda ilk bölümden bu yana oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu Onur Buldu'nun ayrılığı konuşuluyor. İşte detaylar...

    ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Güldür Güldür Show'da Bilal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin net bir açıklama gelmezken, Buldu'nun son bölümde yer alması kafaları iyice karıştırdı.

    MAKYÖZLE PAYLAŞIM YAPTI

    Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, en son ekibin makyözü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa"Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumları gelirken, bazı hayranları ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek sürpriz iddiayı ortaya attı.

    Buldu'nun hayranları bu iddianın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve Buldu'nun ayrılığının kesin olduğunu öne sürdü.

        ONUR BULDU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.

        Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

        Onur Buldu, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.

        EŞİ DUYGU KOZ KİMDİR?

        1988 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İngilizce öğretmenliği bölümünde tamamladı. Duygu Kozoğlu, İstanbul Beyoğlu Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. 2019 yılından beri aşk yaşadığı oyuncu Onur Buldu ile 27 Nisan 2020 tarihinde evlendi.
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        Haberler Magazin Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı ve biyografisi...
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