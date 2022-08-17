Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı ve biyografisi...

Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları sosyal medyada gündem olan iddia sonrası yoğun olarak araştırılıyor. Show TV'de ekrana getirilen Güldür Güldür Show programının ünlü oyuncusu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 2013 yılından beri yayınlanan programda ilk bölümden bu yana oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu Onur Buldu'nun ayrılığı konuşuluyor. İşte detaylar...
ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Güldür Güldür Show'da Bilal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin net bir açıklama gelmezken, Buldu'nun son bölümde yer alması kafaları iyice karıştırdı.
MAKYÖZLE PAYLAŞIM YAPTI
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, en son ekibin makyözü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa"Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumları gelirken, bazı hayranları ise "Onur Buldu projeden ayrılıyor" diyerek sürpriz iddiayı ortaya attı.
Buldu'nun hayranları bu iddianın çeşitli kaynaklardan doğrulandığını ve Buldu'nun ayrılığının kesin olduğunu öne sürdü.