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    • Magazin
    • 16.08.2022 22:33
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    • 16.08.2022 22:41
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    Rıza Pekkutsal kimdir? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Rıza Pekkutsal neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Usta Sinema ve Tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, İzmir'de hayatını kaybetti. Acı ahberi duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Rıza Pekkutsal kimdir? Rıza Pekkutsal kaç yaşında? Rıza Pekkutsal öldü mü? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Rıza Pekkutsal kimdir?

    Usta Sinema ve Tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, İzmir'de hayatını kaybetti. Acı haberi duyanlar ise yasa boğuldu.

    RIZA PEKKUTSAL ÖLDÜ MÜ?

    Sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti. Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

    Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

        Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de doğdu. Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk Film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, Korkusuz Korkak filminde de memur rolünü canlandırmıştı.

        1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yapan Pekkutsal, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolünü canlandırmıştı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı 'Sıfır Dediğimde' filmi oldu. Ünlü isimlerin de yer aldığı; Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte son reklamında rol aldı. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı. Uzun süre İstanbul'da yaşayan sanatçı İzmir'de ikamet ediyordu.
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