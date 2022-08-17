Masterchef ana kadroya kim kazandı? Masterchef önlüğü kim aldı? 14. önlüğü lan isim...

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümüyle heyecan yarattı. 14. önlüğü kapan yarışmacı merak ediliyor. Bir önceki gün gerçekleştirilen oyun sonunda ana kadroya kimin girdiği belli oldu. Programın izleyicileri son bölümün ardından Masterchef ana kadroya kim kazandı? 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorularını internet arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte detaylar...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM KAZANDI?
MasterChef son bölümde ana kadroya giren isim ortaya çıktı. Mehmet, Danilo ve Somer şef 16 Ağustos'ta 2 etapta yemek hazırlayan isimlerin sunumlarından tattı.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
1. etap oyununda Chili Con Carne yemeği yapıldı. 2. Etaba seçilecek 6 yarışmacıdan biri olmak isteyenler tüm hünerlerini sergiledi.