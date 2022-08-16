SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Rıza Pekkutsal'dan kahreden haber! 87 yaşında vefat etti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'ın yıldızıydı...

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.