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    • Magazin
    • 16.08.2022 22:35
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    • 16.08.2022 22:59
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    SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Rıza Pekkutsal'dan kahreden haber! 87 yaşında vefat etti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'ın yıldızıydı...

    Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Korkuzu Korkak filmi ile hafızalara kazınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal’dan acı haber geldi. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur rolüyle yapan Yeşilçam yıldızı, 87 yaşında vefat etti. Behzat Uygur, usta oyuncunun acı haberini sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

    Yeşilçam yıldızı Rıza Pekkutsal’dan kahreden haber!

    Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, Bombacı Mülayim filmi ve Kaygısızlar dizisindeki rolleriyle de hafızlara kazınmıştı.

    Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın vefat haberini tiyatro sanatçısı Behzat Uygur ve Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"
    Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

        "TİYATRO VE SİNEMA BİR EMEKTARINI KAYBETTİ"
        Oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro ve sinema bir emektarını kaybetti. Mekanın cennet olsun Rıza Pekkutsal" ifadelerini kullandı.

        RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?
        İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.Oynadığı ilk film Cibali Karakolu'dur. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde Memur rolünü canlandırdı.

        1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Rıza Pekkutsal'dan kahreden haber! 87 yaşında vefat etti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'ın yıldızıydı...
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