SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Rıza Pekkutsal'dan kahreden haber! 87 yaşında vefat etti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'ın yıldızıydı...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, Bombacı Mülayim filmi ve Kaygısızlar dizisindeki rolleriyle de hafızlara kazınmıştı.
Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın vefat haberini tiyatro sanatçısı Behzat Uygur ve Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından duyurdu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"
Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.