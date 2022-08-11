'Anne Kokusu' Gedelli'de bebek sesi... Taner'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Gönül Dağı'nın yeni sezon konusu belli oldu!

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.