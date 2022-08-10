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    • Magazin
    • 10.08.2022 21:56
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    • 10.08.2022 22:05
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    1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalındaki bir uzman izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 27 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalındaki bir uzman televizyon kanalının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    1962’de İsveç’teki tek televizyon kanalındaki bir uzman izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalındaki bir uzman televizyon kanalının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?

    A- Alüminyum folyo

    B- Naylon çorap

    C- Beyaz perde

    D- Streç film

    CEVAP: B - Naylon çorap

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    Haberler Magazin 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalındaki bir uzman izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?
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