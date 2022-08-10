1962’de İsveç’teki tek televizyon kanalındaki bir uzman izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?

TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalındaki bir uzman televizyon kanalının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?

A- Alüminyum folyo

B- Naylon çorap

C- Beyaz perde

D- Streç film

CEVAP: B - Naylon çorap