'Hoş Geldin Gaffur'! Bir Zamanlar Çukurova'nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi! İşte Bülent Polat'ın yeni projesi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. sezonla birlikte final yaptı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Bülent Polat'ın yer aldığı dizi yayınlandığı her Perşembe günü reytingleri sallıyordu.

Final kararı alınması izleyiciyi her ne kadar üzse de oyuncuların hayranları merakla yeni projeleleri bekliyor.