'Hoş Geldin Gaffur'! Bir Zamanlar Çukurova'nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi! İşte Bülent Polat'ın yeni projesi...

ATV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın final yapmasının ardından oyuncuların hangi projelerde yer alacağı merak ediliyordu. Bir oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Fenomen dizide Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bülent Polat yaz dizisine konuk olacak. İşte detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. sezonla birlikte final yaptı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Bülent Polat'ın yer aldığı dizi yayınlandığı her Perşembe günü reytingleri sallıyordu.
Final kararı alınması izleyiciyi her ne kadar üzse de oyuncuların hayranları merakla yeni projeleleri bekliyor.
BÜLENT PARLAK'IN PROJESİ ORTAYA ÇIKTI
Fenomen dizide Gaffur karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Bülent Polat yaz dizisine konuk olacak. Ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seversin isimli dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.
Sevilen oyuncunun tekrar ekranlara döndüğünü öğrenen hayranları sosyal medyada 'Hoş Geldin Gaffur' yorumunda bulundu.
Eğlenceli temasıyla dikkatleri üzerine çeken dizi her hafta çarşamba günleri ekranlarda izleyicisini ağırlıyor.