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    • Magazin
    • 10.08.2022 12:34
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    • 10.08.2022 12:35
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    'Hoş Geldin Gaffur'! Bir Zamanlar Çukurova'nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi! İşte Bülent Polat'ın yeni projesi...

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümüyle final yaptı. Başrol oyuncularının yeni projeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden dizide rol alan Bülent Polat bakın hangi dizi ile izleyici karşısına çıkıyor...

    Bir Zamanlar Çukurova’nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi!

    ATV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın final yapmasının ardından oyuncuların hangi projelerde yer alacağı merak ediliyordu. Bir oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Fenomen dizide Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bülent Polat yaz dizisine konuk olacak. İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. sezonla birlikte final yaptı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Bülent Polat'ın yer aldığı dizi yayınlandığı her Perşembe günü reytingleri sallıyordu.

    Final kararı alınması izleyiciyi her ne kadar üzse de oyuncuların hayranları merakla yeni projeleleri bekliyor.

    BÜLENT PARLAK'IN PROJESİ ORTAYA ÇIKTI

    Fenomen dizide Gaffur karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Bülent Polat yaz dizisine konuk olacak. Ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seversin isimli dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.

    Sevilen oyuncunun tekrar ekranlara döndüğünü öğrenen hayranları sosyal medyada 'Hoş Geldin Gaffur' yorumunda bulundu.

    Eğlenceli temasıyla dikkatleri üzerine çeken dizi her hafta çarşamba günleri ekranlarda izleyicisini ağırlıyor.

        BÜLENT POLAT KİMDİR?

        Bülent Polat 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide, "Sansar" rolünü canlandırmıştır.

        1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti.

        Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu asıl ününü Avrupa Yakası dizisindeki 3,5 sene canlandırdığı Şehsuvar(Şesu) karakteriyle kazandı.

        Son olarak 2018-2022 yılları arasında atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Gaffur karakterini canlandırmıştır.
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        Haberler Magazin 'Hoş Geldin Gaffur'! Bir Zamanlar Çukurova'nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi! İşte Bülent Polat'ın yeni projesi...
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