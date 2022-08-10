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    • Magazin
    • 10.08.2022 22:04
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    • 10.08.2022 22:09
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    Dur işaretinin mucidi olanve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 27 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " Dur işaretinin mucidi olan ve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Dur işaretinin mucidi olan ve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Dur işaretinin mucidi olan ve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

    A- Araba kullanmayı öğrenmemiştir

    B- Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür

    C- Ehliyetine ömür boyu el konulmuştur

    D- Trafik cezası ödeme rekortmenidir

    CEVAP: A-Araba kullanmayı öğrenmemiştir

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    Haberler Magazin Dur işaretinin mucidi olanve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
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