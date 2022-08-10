Dur işaretinin mucidi olanve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Dur işaretinin mucidi olan ve polisler için trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

A- Araba kullanmayı öğrenmemiştir

B- Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür

C- Ehliyetine ömür boyu el konulmuştur

D- Trafik cezası ödeme rekortmenidir

CEVAP: A-Araba kullanmayı öğrenmemiştir