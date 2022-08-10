TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?

A- Köpeğini terk etmeye

B- İlişkisini bitirmeye

C- Eve kedi almaya

D- Evi terk etmeye

CEVAP: B- İLİŞKİSİNİ BİTİRMEYE