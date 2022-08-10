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    • Magazin
    • 10.08.2022 22:24
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    • 10.08.2022 22:29
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    2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 27 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    2017’de ABD’de yayımlanan bir araştırmaya göre köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54’ü hangisini yapmaya meyillidir?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?

    A- Köpeğini terk etmeye

    B- İlişkisini bitirmeye

    C- Eve kedi almaya

    D- Evi terk etmeye

    CEVAP: B- İLİŞKİSİNİ BİTİRMEYE

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    Haberler Magazin 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
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