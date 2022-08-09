NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ? Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzu Doğan hamile mi?

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ ARZU DOĞAN HAMİLE Mİ?

Gelen bilgiler arasında İranlı eş Arzu Doğan'ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.