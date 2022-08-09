Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.08.2022 16:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 16:20
    ABONE OL

    NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ? Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzu Doğan hamile mi?

    Nihat Doğan'ın sessiz sedasız evlendiği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İranlı hayranıyla basından gizli saklı evlendiği ortaya çıkan ünlü türkücünün eşi merak konusu oldu. Peki NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ? Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzu Doğan hamile mi?

    NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

    NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ? Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları ünlü türküyü tanıyanlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Her hareketiyle olay olan Nihat Doğan bu kez evlenmesiyle magazin camiasında olay yarattı. Hayranıyla evlendiği ortaya çıkan Doğan'ın biricik eşi merak ediliyor. İşte detaylar...

    NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ?

    Nihat Doğan'ın evlendiği üstelik eşi Arzu Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Doğan, hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi.

    ARZU DOĞAN KİMDİR?

    Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.

    NİHAT DOĞAN'IN EŞİ ARZU DOĞAN HAMİLE Mİ?

    Gelen bilgiler arasında İranlı eş Arzu Doğan'ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

    NİHAT DOĞAN KİMDİR?

    Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

        Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başlayan Nihat Doğan, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

        NİHAT DOĞAN'IN ALBÜMLERİ

        1994 - Kırdın Kalbimi

        1996 - Ayrılık Acı Bir Şey

        1998 - Anlamıyorlar

        2000 - Dayan Yüreğim

        2001 - Züleyha

        2002 - Zor Gelir

        2004 - Seve Seve

        2005 - Bitanesinden Bitanesine

        2007 - Allah Belanı Versin

        2009 - 1071
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Filonun en güçlüsü: Abdülhamid Han!
        Haberler Magazin NİHAT DOĞAN EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENDİ? Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arzu Doğan hamile mi?
            SON DAKİKA