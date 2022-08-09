Sosyete şaşkına döndü! 17 yıllık evlilik Mikonos'taki çılgın parti nedeniyle bitti holdinglerden eski eşinin ismini sildirdi

Eski siyasetçi ve iş insanı Erdal Aksoy'un, kendisi gibi başarılı bir iş insanı olan kızı Banu Aksoy da boşananlar kervanına katıldı. İzmir'in ünlü ailelerinden Prof. Tülay-Işık Tarakçıoğlu'nun oğlu Aykut Tarakçıoğlu ile Erdal-Belkıs Aksoy'un kızları Banu Aksoy'un, geçen ay sessiz sedasız tek celsede boşandığı ortaya çıktı.