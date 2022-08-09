Sosyete şaşkına döndü! 17 yıllık evlilik Mikonos'taki çılgın parti nedeniyle bitti holdinglerden eski eşinin ismini sildirdi

Eski siyasetçi ve iş insanı Erdal Aksoy'un, kendisi gibi başarılı bir iş insanı olan kızı Banu Aksoy da boşananlar kervanına katıldı. İzmir'in ünlü ailelerinden Prof. Tülay-Işık Tarakçıoğlu'nun oğlu Aykut Tarakçıoğlu ile Erdal-Belkıs Aksoy'un kızları Banu Aksoy'un, geçen ay sessiz sedasız tek celsede boşandığı ortaya çıktı.
2005'te evlenen ve evliliklerini oğulları ile taçlandıran çift herkesi şaşırttı! İkilinin 2017 yılında Aykut Tarakçıoğlu'nun Mikonos'ta katıldığı çılgın parti nedeniyle sorunlar yaşadığı ve o krizi bir türlü aşamadığı konuşuluyor. Banu Hanım, holdinglerinin internet sitesinden eski eşinin soyadını sildirmiş bile...