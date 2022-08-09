5 yeni oyuncuyla yollarına devam edecek! Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş karar! Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser'den sonra...

HÜSNÜ ÇOBAN İDDİASI

Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren sevilen oyuncu Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözüktü. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Vay Bunlar dizisindeki karakteri merak edilirken Arka Sokaklar dizisindeki akıbeti merak edildi. Hüsnü Çoban'ın dizideki defterini kapattığına dair yorumlar geldi. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Yeni bölümlerde Özgür Ozan'ın setlerde olması bekleniyor.