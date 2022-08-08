Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.08.2022 20:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2022 20:45
    ABONE OL

    Hande Soral’dan sonra yeşil ışık yaktı! Bensu Soral ‘kısmet’ deyip açıkladı! Biricik eşi Hakan Baş ile bombayı patlattı

    Eşi Hakan Baş ile Bodrum’da kameralara yansıyan ünlü oyuncu Bensu Soral, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerine odaklandığını ve şimdilik çocuk düşünmediğini dile getiren Soral, karar değiştirdi. Ablası Hande Soral’ın doğumundan sonra kararı değişen Soral’dan samimi açıklamalar geldi. İşte detaylar...

    Hande Soral’dan sonra yeşil ışık yaktı!

    İş insanı Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral, bir dönem evliliklerindeki kriz ile gündeme geldi. Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ile Bensu Soral, tatil için gittikleri Bodrum'da görüntülendi.

    Gümüşlük'teki bir restorandan çıkarken kameralara yansıyan ve bir hayli keyifli olduğu görülen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fırında pişirdiği keki pasta kalıbına almak isterken bir anda kayıp mutfak tezgahına düşürdüğü anları takipçileri ile paylaşan Soral, konunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Hiç sormayın arada oluyor böyle problemler.

        O sadece sizin gördükleriniz... Çok komik bir videoydu biz öyle çekiyorduk eğlenceli olunca paylamak istedim. Aslında çok hamaratımdır.

        Ben ayrıca çok yemek yapmam ama yapınca misafirler için kek poğaça yapıyorum çünkü Hakan da yemiyor ben de yemiyorum."

        Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerine odaklandığını ve şimdilik çocuk düşünmediğini dile getiren Soral'ın "Siz çocuk ister misiniz?" sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti.
            İlk 11’ler belli oldu!
            Haberler Magazin Hande Soral’dan sonra yeşil ışık yaktı! Bensu Soral ‘kısmet’ deyip açıkladı! Biricik eşi Hakan Baş ile bombayı patlattı
                SON DAKİKA