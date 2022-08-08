Hande Soral’dan sonra yeşil ışık yaktı! Bensu Soral ‘kısmet’ deyip açıkladı! Biricik eşi Hakan Baş ile bombayı patlattı

İş insanı Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral, bir dönem evliliklerindeki kriz ile gündeme geldi. Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ile Bensu Soral, tatil için gittikleri Bodrum'da görüntülendi.
Gümüşlük'teki bir restorandan çıkarken kameralara yansıyan ve bir hayli keyifli olduğu görülen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fırında pişirdiği keki pasta kalıbına almak isterken bir anda kayıp mutfak tezgahına düşürdüğü anları takipçileri ile paylaşan Soral, konunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Hiç sormayın arada oluyor böyle problemler.