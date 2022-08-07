Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül dağı yeni sezon oyuncuları kimler? Kadroya katılan yeni isimler...

Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala izleyiciler merakla Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Konusu ve oyuncularıyla keyifle izlenen TRT 1'de yayınlanan dizinin yeni sezonu için bekleyiş başladı. Kadrodan eksilenler olsa da yeni katılan isimler de yakından takip ediliyor. Peki Gönül Dağı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Hangi yeni oyuncu kadroya dahil oldu? İşte tüm bilgiler...