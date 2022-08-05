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    • Magazin
    • 05.08.2022 22:29
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    • 05.08.2022 22:36
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    Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?"sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru:Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir deyim değildir?

    A-İçi kan ağlamak

    B-Yüreği kan ağlamak

    C-Hüngür hüngür ağlamak

    D-Katıla kayıla ağlamak

    CEVAP: C

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