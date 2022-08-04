Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef dün akşam kim kazandı? 4 Ağustos 2022 Ana kadroya kim girdi, üçüncü finalist kim oldu? soruları yarışmayı izleyemeyenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. 16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, dün akşam yaşananlar merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. Peki üçüncü finalist kim oldu? İşte yanıtı...