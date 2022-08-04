Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef dün akşam kim kazandı? 4 Ağustos 2022 Ana kadroya kim girdi, üçüncü finalist kim oldu? soruları yarışmayı izleyemeyenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. 16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, dün akşam yaşananlar merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. Peki üçüncü finalist kim oldu? İşte yanıtı...
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?
3 Ağustos günü üçüncü finalist açıklandı. Dün akşam Masterchef ana kadroya dahil olan kişi Onur oldu.
ANA KADRODA KİMLER VAR? BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ FİNALİST
Şefler, ilk önce yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. MasterChef jürisinin tadım ve değerlendirme aşaması sonucu Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Yarışmacılar arasında başarılı bir üçüncü tabak bulunamadı.
İkili ana kadroya kalmak için düelloya çıktı. Düello sonucu Masterchef ana kadroya dahil olan kişi Onur oldu.
Masterchef Türkiye'de ikinci finalist 2 Ağustos 2022 tarihli bölümde belli oldu. Şefler, yarışmacılardan fasulyeli yemek yapmasını istedi. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kalan yarışmacı oldu.