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    • Haberler
    • 03.08.2022 17:51
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    • 03.08.2022 17:55
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    76 yaşındaki Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı! Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl? Konserler bir bir iptal edildi!

    Süperstar Ajda Pekkan Ajda Pekkan, Koronavirüs’e yakalandı. Ünlü şarkıcının hayranları ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl? Ajda Pekkan konserleri iptal mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    76 yaşındaki Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı! Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl?

    Ajda Pekkan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından birçok hayranı ünlü şarkıcı hakkında araştırmalara başladı. Ajda Pekkan sağlık durumu ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    AJDA PEKKAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

    Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

    Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı.

        AJDA PEKKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi.

        Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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        Haberler Haberler 76 yaşındaki Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı! Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl? Konserler bir bir iptal edildi!
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