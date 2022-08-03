76 yaşındaki Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı! Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl? Konserler bir bir iptal edildi!

Ajda Pekkan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından birçok hayranı ünlü şarkıcı hakkında araştırmalara başladı. Ajda Pekkan sağlık durumu ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
AJDA PEKKAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?
Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.
Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı.