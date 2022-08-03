76 yaşındaki Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı! Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl? Konserler bir bir iptal edildi!

AJDA PEKKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi.

Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.