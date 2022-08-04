Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'a yoğun ilgi! İspanya'da da yıldız gibi parlıyor...

ONUR'A YAKIN MARKAJ!

Hem dizideki hem de gerçek hayattaki karakteri ile ilgili Semana dergisinin sorularına samimi yanıtlar veren Onur, "Kardeşlerim gibi dünya çapında büyük üne sahip bir dizide yer almak kariyerimin en önemli ve en özel işlerinden biri oldu. Böyle bir projede yer aldığım için gerçekten gurur duyuyor, karşıma çıkacak yeni yolculukları heyecanla bekliyorum. Burada gerçekleştirdiğimiz fotoğraf çekimlerinde İspanyol hayranlarımın içten ve yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Onlardan zaten sıklıkla mesaj alıyor, ülkelerine gelmemi ne kadar çok istediklerini biliyordum. Enerjileri ve sıcakkanlı yapılarıyla da tüm hayranlarım arasında şimdiden özel bir yer edindiler." diyor.