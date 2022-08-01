Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes Kuruçeşme'de gazeteciye saldırdı

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında muhabir Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti.
Fernandes ve menajeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.
TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE
Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi.
Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı.