Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes Kuruçeşme'de gazeteciye saldırdı

DARP RAPORU ALAN AĞDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

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