Son dakika! Rauf Altıntak öldü mü, neden öldü? Rauf Altıntak kimdir, nereli, kaç yaşında?

RAUF ALTINTAK KİMDİR?

İstanbul'da 1946'da dünyaya gelen Rauf Altıntak, küçük yaşlarda başlayan resim ve Karagöz oynatma merakıyla ilkokulda Doğan Kardeş Çocuk Mecmuası'nın açtığı resim yarışmasına katılarak yaptığı şeffaf-karton Karagöz figürleriyle İstanbul birincisi oldu.

Altıntak, 1961'de başladığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu'nda çocuk tiyatroları uzmanı rejisör Ferih Egemen'den tiyatro eğitimi gördü.

Okulda ilk olarak "Ben Çalmadım" adlı sahne oyununda başrol verilen sanatçı, 1962'de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nde Sadi Yaver Ataman idaresinde Folklorik Eğitim ve Halk Tiyatrosu ders çalışmalarına devam etti.

Rauf Altıntak, 1963'te İBB Şehir Tiyatroları'na girdi ve stajyerliğini tamamlayarak sanatkar-aktör unvanını aldı. Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza Zobu gibi isimlere asistanlık yapan Altıntak, tatbiki çağdaş aktörlük, rejisörlük ve makyaj dersleri aldı.

Klasik Batı Tiyatrosu'nun yanı sıra kendisine rehber seçtiği Zobu'dan Türk Üslubu, Oyunculuk Tarihi, Türk Temaşa Sanatları, Eski İstanbul Yaşayışı, Giyim-Kuşam Biçimi, Karagöz Yapım ve Oynatımı derslerini talim ederek öğrenen sanatçı, 1975'te Muhsin Ertuğrul tarafından kurdurulan Gezici Tiyatro ve Tarihi Türk Temaşası Ekibinin kolbaşlığına getirildi.