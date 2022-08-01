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    • Magazin
    • 01.08.2022 17:25
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    • 01.08.2022 17:25
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    SON DAKİKA: Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden Rauf Altıntak'a veda... Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlarla uğurlandı

    Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden Rauf Altıntak son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden usta oyuncu Rauf Altıntak için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Sunuculuğunu Eraslan Sağlam'ın yaptığı cenaze töreninde sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Rauf Altıntak'ın oğlu Edip Altıntak, sanatçılar Zihni Göktay, Uğurtan Atakan, Ulvi Alacakaptan ve Mehmet Esatoğlu söz aldılar.

    Tiyatronun son temsilcilerinden Rauf Altıntak’a veda...

    Rauf Altıntak'ın oğlu Edip Altıntak, babasının son zamanlarından ve tedavi sürecinden bahsetti. Sanatçının dostları Rauf Altıntak ile nasıl tanıştıklarını, birlikte rol aldıkları projeleri anlattılar, hatıralarını paylaştılar.

    "MUHSİN ERTUĞRUL GELENEKSEL TİYATROYU RAUF ALTINTAK'A EMANET ETTİ"

    Tiyatro sanatçısı ve yazar Ulvi Alacakaptan ise Rauf Altıntak'ın sadece oyuncu değil yönetmen ve araştırmacı bir kişilik olduğunu belirterek, "Özellikle bizde maalesef eksik kalan yerli tiyatronun belki de son temsilcilerinden biriydi" dedi.

    Muhsin Ertuğrul'un bir yazıda kaleme alarak geleneksel tiyatroyu Rauf Altıntak'a emanet ettiği bilgisini paylaşan Alacakaptan, şunları söyledi:

    "Önce seyirci olarak tanıyorum. Ben tabii tiyatro eğitimi aldım ama beni tiyatrocu yapan o zamanki müthiş tiyatro ortamı oldu. En iyiler sahnedeydiler, her türün en iyileri. Rauf Altıntak bey de onlardan bir tanesiydi. Sonradan nasip oldu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken 'Gösteri Sanatları Merkezi' diye bir yapı kurduk. Ben genel sanat yönetmeniydim ve tabii ki geleneksel söz konusu olduğunda da Rauf Bey'e başvurduk, o da bizim hocamızdı."

        Bir tiyatrocuyu sanatçı yapan şeyin kendine has bir sanat dili oluşturması olduğunu ifade eden Alacakaptan, "Rauf Bey böyle biriydi. Hem gelenekselden alır hem de onu modern anlatım şekilleriyle yoğururdu. Coşkusunu hiç kaybetmemiş bir adamdı, yaşına rağmen. Allah rahmet eylesin. Onların eserlerini yaşatmak onların başladıkları yolda yürümek hepimizin görevidir" değerlendirmesini yaptı.

        Ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlara alınarak, alkışlarla uğurlandı. Rauf Altıntak'ın cenazesi daha sonra Sarıyer'deki Kireçburnu Gümrükçü İshakağa Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakip, sevenleri, tiyatrocu dostları ve ailesinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden Rauf Altıntak'a veda... Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlarla uğurlandı
            SON DAKİKA