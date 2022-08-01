SON DAKİKA: Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden Rauf Altıntak'a veda... Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlarla uğurlandı

Muhsin Ertuğrul'un bir yazıda kaleme alarak geleneksel tiyatroyu Rauf Altıntak'a emanet ettiği bilgisini paylaşan Alacakaptan, şunları söyledi:

"Önce seyirci olarak tanıyorum. Ben tabii tiyatro eğitimi aldım ama beni tiyatrocu yapan o zamanki müthiş tiyatro ortamı oldu. En iyiler sahnedeydiler, her türün en iyileri. Rauf Altıntak bey de onlardan bir tanesiydi. Sonradan nasip oldu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken 'Gösteri Sanatları Merkezi' diye bir yapı kurduk. Ben genel sanat yönetmeniydim ve tabii ki geleneksel söz konusu olduğunda da Rauf Bey'e başvurduk, o da bizim hocamızdı."