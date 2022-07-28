Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu? 28 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda'da bugün kim birinci oldu sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. TV8 ekranların'da yayınalan Doya Doya Moda'nın yeni sezonu 18 Temmuz Pazartesi saat 16:00'da izleyicileri ile buluşmaya başladı. Programın jüri üyeleri arasında geçen sezondan ve Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e yeni sezonda Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik ediyor. 26 Temmuz dünün konsepti "Jean ile hayran bırak" olmuştu. Ve en yüksek puanı 18 puanla Aleyna almıştı. Peki 28 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu nasıl?