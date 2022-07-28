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    • Magazin
    • 28.07.2022 16:04
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    • 28.07.2022 16:04
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    Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu? 28 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu!

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda'da heyecan bugün yine dorukta. Günün birincisi merak ediliyor. Programın izleyicileri 'Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu? 28 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu nasıl?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte bugünkü puan durumu ve yarışmanın kazananı...

    Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu?

    Doya Doya Moda'da bugün kim birinci oldu sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. TV8 ekranların'da yayınalan Doya Doya Moda'nın yeni sezonu 18 Temmuz Pazartesi saat 16:00'da izleyicileri ile buluşmaya başladı. Programın jüri üyeleri arasında geçen sezondan ve Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e yeni sezonda Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik ediyor. 26 Temmuz dünün konsepti "Jean ile hayran bırak" olmuştu. Ve en yüksek puanı 18 puanla Aleyna almıştı. Peki 28 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu nasıl?

    DOYA DOYA MODA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

    Doya Doya Moda'da günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    DOYA DOYA MODA 27 TEMMUZ PUAN DURUMU ŞÖYLEYDİ

    Tina: 17

    Banu: 8

    Hülya: 13

    Selen: 7

    Aleyna: 18

    Zeynep: 14

    Nihan: 12

    DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

    Zeynep Billur Uludağ
    Banu Teker
    Nihan Sağır
    Özge Özder
    Aleyna Koç
    Hülya Yenidoğmuş
    Tina Özdemir
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