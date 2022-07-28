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    • Magazin
    • 28.07.2022 09:48
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    • 28.07.2022 09:54
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    Ecem Koyunlu'dan 400'e yakın 'taciz' suç duyurusu: "Cinsel organ ve cinsel içerikli fotoğraflar alıyorum"

    Ecem Koyunlu'dan 400'e yakın 'taciz' suç duyurusu! Arka Sokaklar isimli dizide aldığı küçük rollerle oyunculuk hayatına giren Ecem Koyunlu'nun takipçileriyle başı dertte. Sınırı aşan mesajlar nedeniyle Koyunlu'nun 400'e yakın sayıda savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Erkek ve kadınlara ait özel görüntüler atılarak tacize maruz kaldığını belirten Ecem Koyunlu'nun şikâyeti sonrası sosyal medya üzerinden tacizde bulunan bir şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ecem Koyunlu’dan 400’e yakın ’taciz’ suç duyurusu

    Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu (27) sosyal medya üzerinden yüzlerce kişinin kendisine cinsel taciz içerikli fotoğraflar ve konuşmalarda bulunduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Arka Sokaklar isimli dizide aldığı küçük rollerle oyunculuk hayatına giren Ecem Koyunlu'nun takipçileriyle başı derde girdi. Paylaştığı fotoğrafların ardından kendisine sık sık taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderildiğini iddia eden Koyunlu sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

    400'E YAKIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Ecem Koyunlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurularının neredeyse 400'e yakın olduğu ortaya çıkarken, şikâyete konu bir tacizde sosyal medya kullanıcısının taciz içerikli mesajlar attığını, bu mesajlara cevap vermemesine rağmen eylemin sıklıkla devam ettiği belirtildi. Dilekçesinde söz konusu içeriklerden dolayı psikolojik rahatsızlık duyduğunu anlatan Koyunlu her sosyal medya platformunda aynı durumla karşılaştığını söyledi.

    CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR

    Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine mesaj yoluyla cinsel organ ve cinsel içerikli fotoğraflar attığını söyleyen Koyunlu dilekçede, 'Facebook üzerinden mesaj yoluyla çıplak kadın ve cinsel organ fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar üzerinden tacize maruz kaldım' şeklinde konuştu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        SUÇUNU KABUL ETTİ

        Savcılık soruşturma kapsamında oyuncuya gönderilen fotoğrafları inceleme altına aldı. Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde fotoğrafların cinsel taciz içerikli olduğu belirlendi. Fotoğrafları attığı belirlenen şüpheli Mehmet V.'nin ifadesine başvuruldu. Şüpheli söz konusu cinsel içerikli fotoğrafların kendisi tarafından gönderildiği itiraf ederek pişman olduğunu dile getirdi.

        3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

        Yürütülen soruşturma sonunda Mehmet V., hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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        Haberler Magazin Ecem Koyunlu'dan 400'e yakın 'taciz' suç duyurusu: "Cinsel organ ve cinsel içerikli fotoğraflar alıyorum"
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