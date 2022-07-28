Üç Kuruş dizisinin başrolünden bomba proje! Tozu dumana katacak! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Partneri...

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Çukur, İçerde gibi ekranlarda fırtına etkisi yaratması beklenen dizi reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyince 28. bölümüyle veda etti. Dizi için saçını sarıya boyatan ve tarzını değiştiren Uraz Kaygılaroğlu büyük beğeni toplamıştı. Sevilen oyuncu yepyeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkacak. İşte detaylar...