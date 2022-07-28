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    • Magazin
    • 28.07.2022 17:04
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    • 28.07.2022 17:04
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    Üç Kuruş dizisinin başrolünden bomba proje! Tozu dumana katacak! Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Partneri...

    28. bölümüyle final ya Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu yeni dizi ile ekranlara dönüyor. Kartal rolü ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu bakın hangi dizide rol alacak...

    Üç Kuruş dizisinin başrolünden bomba proje!

    Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Çukur, İçerde gibi ekranlarda fırtına etkisi yaratması beklenen dizi reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyince 28. bölümüyle veda etti. Dizi için saçını sarıya boyatan ve tarzını değiştiren Uraz Kaygılaroğlu büyük beğeni toplamıştı. Sevilen oyuncu yepyeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkacak. İşte detaylar...

    ÜÇ KURUŞ'UN KARTAL'I URAZ KAYGILAROĞLU EKRANLARA DÖNÜŞ YAPIYOR!

    Uraz Kaygılaroğlu'nnu yeni bir dizi projesiyle anlaşma aşamasında olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yeni sezon öncesi görüştüğü proje belli oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaygılaroğlu, Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği diziyle görüşüyor.

    PARTNERİ KİM OLACAK?

    Projenin kod adı "Çöp Adam"… Dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikâyesi beyazcama taşınacak.

    Dizinin oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz netlik kazanmadı. "Çöp Adam"da Kaygılaroğlu'na eşlik edecek kadın yıldız da şimdiden büyük merak konusu oldu.
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