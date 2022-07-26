Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten değeri tam 828 milyonluk ihbar: "Arsama çöktüler"

Sabah'ın haberine göre; belediye ile yürütülen süreçte gerekli çalışma yapılmadığı gerekçesiyle 12 bin metrekarelik alan yerine 5 bin metrekarelik bir alan imara açıldı. Yine iddiaya göre Mehmet Çelik'in avukatı Nijad Bilge Ülgen bu duruma itiraz yapmadığı için Çelik zarar etti.