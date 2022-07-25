Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, Türk Sineması'nın "Kamelyalı Kadını" usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 8. yılında, mezarı başında anıldı.
Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.
"ÇOLPAN İLHAN AİLEMİZİN KAHRAMANIYDI"
Hürriyet'te yer alan habere göre; anma törenine katılan Kerem Alışık, şunları söyledi: "Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmışta, öyle zarif, öyle asil, öyle ince, örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan tek başına bir kadınlar grubu kadar da kalabalık. Alnı ak, yüzü pak. Ana bağrı misali temiz, gözleri derin, gözleri sıcak, gözleri namuslu.