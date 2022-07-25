Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

Büyük bir kahramandır, ailemizin onurudur. Kendi ifadesiyle 'bizler küçük mutluluklarla yetinebilen büyük savaşçılarız' derdi. Hakikaten bütün bir hayatı da bunun bir örneği olarak geçti. Çok özlüyoruz. Biliyorsunuz bir insana sınav olarak özlemek yeter, bir sesi, bir şehri, bir nefesi.