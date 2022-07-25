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    • Magazin
    • 25.07.2022 18:43
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    • 25.07.2022 18:45
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    Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

    Türk sinemasında iki yüze yakın filmde rol alan ve birçok önemli yapımda başrol oynayan Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığında eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedilen İlhan, bugün mezarı başında anıldı. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı. Öte yandan ünlü oyuncunun oğlu Kerem Alışık, sosyal medya hesabında Çolpan İlhan’ın ölüm yıldönümünde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

    Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

    25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, Türk Sineması'nın "Kamelyalı Kadını" usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 8. yılında, mezarı başında anıldı.

    Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.

    "ÇOLPAN İLHAN AİLEMİZİN KAHRAMANIYDI"
    Hürriyet'te yer alan habere göre; anma törenine katılan Kerem Alışık, şunları söyledi: "Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmışta, öyle zarif, öyle asil, öyle ince, örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan tek başına bir kadınlar grubu kadar da kalabalık. Alnı ak, yüzü pak. Ana bağrı misali temiz, gözleri derin, gözleri sıcak, gözleri namuslu.

        Büyük bir kahramandır, ailemizin onurudur. Kendi ifadesiyle 'bizler küçük mutluluklarla yetinebilen büyük savaşçılarız' derdi. Hakikaten bütün bir hayatı da bunun bir örneği olarak geçti. Çok özlüyoruz. Biliyorsunuz bir insana sınav olarak özlemek yeter, bir sesi, bir şehri, bir nefesi.

        Anne kokan çiçekler açıyor bahçemde, onlar açtıkça, bende şiirler yazıyorum bir kendi kalbime, bir anne kalbine… Yapacak bir şey yok. Özlemin büyüğü küçüğü, azı çoğu olmuyor işte. Çok ağır bir şey özlem duygusu.

        Biz de bu ağırlığı taşımaya ve kaldırmaya çalışıyoruz. Ailemizin gururu, ailemizin kahramanı, çok özlediğimizi söylemek istiyorum. Mekanı cennet olsun"

            DUYGUSAL SATIRLAR
            Öte yandan Kerem Alışık, sosyal medya hesabından Çolpan İlhan'ın filmlerinden derleme görüntüleri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

            "Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki... Elinde kaçak bir Yağmur'un Eylül'ü... Alnı ak... Yüzü pak... Kaşı kirpiği serin... Öylesine asil öylesine zarif... Gözleri Çağlayan'dan derin... Bir damlası umut bir damlası sevda... Gelincik çiçeği var saçlarında... Örümcek ağı gibi ince... Ana bağrı kadar temiz...

            Ah bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız... Kursağımız da bütün takvimleri idama gönderecek özlemin ile gezeriz... Sesin sevgin varlığımızın en büyük kanıtı... Nur içinde yat.. Evimizin yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı... Yokluğunda 7. Yıl..."
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            Haberler Magazin Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”
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