2 flaş transfer 'Asla gelmez' deniliyordu! Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'la çarşı pazar karışacak!

Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alabilir. İzleyicinin talebi sosyal medyayı salladı. Bir diğer sürpriz ise Hakim dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan hakkında oldu. İddiaya göre Özkan, Oktay Kaynarca'nın dizisinden gelen teklifi onayladı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosu...