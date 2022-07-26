2 flaş transfer 'Asla gelmez' deniliyordu! Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'la çarşı pazar karışacak!

Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alabilir. İzleyicinin talebi sosyal medyayı salladı. Bir diğer sürpriz ise Hakim dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan hakkında oldu. İddiaya göre Özkan, Oktay Kaynarca'nın dizisinden gelen teklifi onayladı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosu...
ÇEKİMLER BAŞLADI
Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri devam ederken yeni gelişmeler de geliyor. Oktay Kaynarca'nin Cezayir karakterini canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosu şampiyonlar ligi gibi!
OLGUN ŞİMŞEK SÜRPRİZİ
İzleyiciler dizide Oktay Kaynarca'nın en yakınındaki ismin Olgun Şimşek'in canlandırdığı karakter olmasını istiyor.
EBRU ÖZKAN İDDİASI!
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hakim dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan'ın sürpriz projesi netlik kazandı. Hayri Aslan yapımcısı olduğu aksiyon, dram ve suç türündeki Hakim dizisinde Ömer Arif'in eski stajyeri 'Yasemin Kaner' karakterini üstlenen Ebru Özkan, iddiaya göre Oktay Kaynarca'nın dizisinden gelen teklifi onayladı.
Buna göre Özkan, Oktay Kaynarca'yla başrolü paylaşacak ve 'Leyla Türk' karakteriyle ekran önüne çıkacak.