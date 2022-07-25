Arka Sokaklar'ın demirbaşıydı! Dizinin başrolüne acı veda! Hüsnü Çoban, Rıza Baba derken şimdi de Mesut Komiser...

Arka Sokaklar dizisinden peş peşe kötü haberler geldi. 16 yıldır ekran macerasına devam eden uzun soluklu dizide yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Ali'nin öldüğü fenomen dizide izleyici bir kez daha yıkıldı. Bir süredir Hüsnü Çoban ve Rıza Baba'nın öleceği iddiaları dolaşıyordu. Kötü haber Mesut Komiser'den geldi. Dizinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh iddiaya göre dizinin kadrosundan ayrıldı. İşte detaylar...
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde yeni sezona başlamadan ayrılıklar baş gösterdi.
RIZA BABA'NIN SÖZLERİ ŞOKE ETMİŞTİ
Kanal D'de her cuma ekrana gelen fenomen diziden önce Zafer Ergin'in ayrılacağı iddia edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de emniyet müdürü Rıza Baba rolüyle tanınan ünlü oyuncunun vedası izleyiciyi ayağa kaldırmıştı.
Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyulunca 'Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?' şeklinde sorular araştırılmaya başlanmıştı.
Ancak daha sonra usta oyuncunun diziden ayrılmayacağı ortaya çıkmıştı.
HÜSNÜ ÇOBAN BAŞKA DİZİDE ROL ALDI
İkinci olarak ise Hüsnü Çoban karakterinin öleceği konuşulmuştu. Diziden ayrılacağı iddia edilen Özgür Ozan'ın Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözükmesi iddiaların güçlenmesine neden olmuştu. Başarılı oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken flaş bir gelişme daha yaşandı.