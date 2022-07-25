Arka Sokaklar'ın demirbaşıydı! Dizinin başrolüne acı veda! Hüsnü Çoban, Rıza Baba derken şimdi de Mesut Komiser...

Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyulunca 'Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?' şeklinde sorular araştırılmaya başlanmıştı.

Ancak daha sonra usta oyuncunun diziden ayrılmayacağı ortaya çıkmıştı.

HÜSNÜ ÇOBAN BAŞKA DİZİDE ROL ALDI

İkinci olarak ise Hüsnü Çoban karakterinin öleceği konuşulmuştu. Diziden ayrılacağı iddia edilen Özgür Ozan'ın Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözükmesi iddiaların güçlenmesine neden olmuştu. Başarılı oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken flaş bir gelişme daha yaşandı.