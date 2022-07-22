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    • Magazin
    • 22.07.2022 12:49
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    • 22.07.2022 12:52
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    Pelin Batu yolda yürürken arkasındaki adamın hamlesiyle neye uğradığını şaşırmıştı! O hırsızın 7 yıl hapsi isteniyor

    Pelin Batu neye uğradığını şaşırmıştı! O hırsızın 7 yıl hapsi isteniyor... Ünlü oyuncu Pelin Batu'nun, geçtiğimiz ay Nişantaşı’nda gezerken açık bıraktığı çantasındaki telefonunu çalındı. Karakola giderek şikayetçi olan oyuncunun telefonunu çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs hakkında savcılık tarafından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırmıştı! O hırsıza hapis...

    Ünlü oyuncu Pelin Batu, 5 Haziran günü İstanbul Şişli'de Vali Konağı caddesinde geziyordu. Genç kadının sırt çantası açık ve telefonu görünüyordu. Bu durumu fark eden bir genç, genç oyuncunun arkasından hareket ederek bir anda Batu'nun sırt çantasına hamle yaptı. Genç adam, telefonu alarak yürümeye devam etti.



    ÇANTADAN TELEFONU ALDI
    Olaydan bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark eden Batu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler tarafından cadde üzerinde yapılan güvenlik kameraları çalışmasında genç kadının 15 sularında arkasından yürüyen bir genç olduğu ve telefonu aldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen 33 yaşındaki Gündoğan O., karakolda suçlamaları reddetti.

    Sabah'ın haberine göre; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen genç adam, Sulh Ceza Hakimliğinde pişman olduğunu söyledi. Genç adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

        Savcılık kamera kayıtlarıyla telefonu çaldığı tespit edilen 33 yaşındaki Gündoğan O. hakkında, 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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        Haberler Magazin Pelin Batu yolda yürürken arkasındaki adamın hamlesiyle neye uğradığını şaşırmıştı! O hırsızın 7 yıl hapsi isteniyor
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