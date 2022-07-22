Pelin Batu yolda yürürken arkasındaki adamın hamlesiyle neye uğradığını şaşırmıştı! O hırsızın 7 yıl hapsi isteniyor





ÇANTADAN TELEFONU ALDI

Olaydan bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark eden Batu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler tarafından cadde üzerinde yapılan güvenlik kameraları çalışmasında genç kadının 15 sularında arkasından yürüyen bir genç olduğu ve telefonu aldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen 33 yaşındaki Gündoğan O., karakolda suçlamaları reddetti.