Pelin Batu yolda yürürken arkasındaki adamın hamlesiyle neye uğradığını şaşırmıştı! O hırsızın 7 yıl hapsi isteniyor

Ünlü oyuncu Pelin Batu, 5 Haziran günü İstanbul Şişli'de Vali Konağı caddesinde geziyordu. Genç kadının sırt çantası açık ve telefonu görünüyordu. Bu durumu fark eden bir genç, genç oyuncunun arkasından hareket ederek bir anda Batu'nun sırt çantasına hamle yaptı. Genç adam, telefonu alarak yürümeye devam etti.
ÇANTADAN TELEFONU ALDI
Olaydan bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark eden Batu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler tarafından cadde üzerinde yapılan güvenlik kameraları çalışmasında genç kadının 15 sularında arkasından yürüyen bir genç olduğu ve telefonu aldığı tespit edildi. Kimliği belirlenen 33 yaşındaki Gündoğan O., karakolda suçlamaları reddetti.
Sabah'ın haberine göre; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen genç adam, Sulh Ceza Hakimliğinde pişman olduğunu söyledi. Genç adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.