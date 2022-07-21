Taş taş üstünde bırakmayacak! Kardeşlerim'den Üç Kız Kardeş'e dozu dumana katacak transfer! Rolü de hazır

ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezonu merakla beklenirken oyuncu kadrosundan ayrılan bir ismin Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisine transfer olduğu öğrenildi. Sevilen oyuncu İclal Aydın'ın çok satan romanından ekrana uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin kadrosuna katıldı. İşte detaylar...