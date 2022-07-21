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    • Magazin
    • 22.07.2022 09:33
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    • 22.07.2022 09:33
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    Taş taş üstünde bırakmayacak! Kardeşlerim'den Üç Kız Kardeş'e dozu dumana katacak transfer! Rolü de hazır

    Ayvalık'ta çekilen Üç Kız Kardeş dizisi 16. bölümde sezon finali yapmıştı. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi önümüzdeki haftalarda yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Yeni sezon beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

    Kardeşlerim’den Üç Kız Kardeş’e bomba transfer!

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezonu merakla beklenirken oyuncu kadrosundan ayrılan bir ismin Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisine transfer olduğu öğrenildi. Sevilen oyuncu İclal Aydın'ın çok satan romanından ekrana uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin kadrosuna katıldı. İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM'DEN ÜÇ KIZ KARDEŞ'E BÜYÜK SES GETİRECEK TRANSFER!

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'den Üç Kız Kardeş'e bomba bir isim transfer oldu.

    Ayvalık'ta çekilen dizinin ekibine yeni sezonda Kardeşlerim'in Kaan'ı Eren Ören katılacak.

    ROLÜ DE BELLİ OLDU

    Kardeşlerim dizisinde Kaan rolüne hayat veren Ören Üç Kız Kardeş dizisinde Mustafa Korman karakteri ile izleyicis karşısına çıkacak.

    ASKERLİK SONRASI SETE ÇIKACAK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eren Ören'in çekimler öncesi bedelli askerlik yapacağı, dönüşte de sete çıkacağı öğrenildi.

    16. bölümde sezon finali yapan "Üç Kız Kardeş", aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsüyle yeni sezonda da seyirciyi ekran başına toplayacak. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş'in yeni sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak.
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    Haberler Magazin Taş taş üstünde bırakmayacak! Kardeşlerim'den Üç Kız Kardeş'e dozu dumana katacak transfer! Rolü de hazır
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