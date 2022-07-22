Gözyaşların dinmediği Gönül Dağı'nda izleyiciyi kahredecek haber! Köyde matem havası yaşatacak! Dilek, İlyas, Arif derken şimdi de...

Yeni sezonun yine TRT ekranlarında eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILAN GÜLSİM ALİ'DE VEDA MESAJI

Dizide Dilek karakterine hayat veren ve bir süredir Gülsim Ali, senaryoda hikayesinin azalması ve Sivrihisar'da çekilen setin kendisini yorması nedeniyle diziden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan güzel oyuncu, paylaşımında; "Tüm sevilenlerime teşekkür etmek istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, yazdığını binlerce yorum ve mesaj içimi paramparça etti. Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız, fakat şunu bilmenizi isterim; ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına anavatanına göçmüş biriyim. Hiçbir özlem, hiçbir şehir ve hiçbir hava şartı beni aşk ile yaptığım mesleğimden alıkoyamaz. Yazılanın aksine Eskişehir'i, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim. Sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül Dağı ailesi" dedi.