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    • Magazin
    • 22.07.2022 18:24
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    • 22.07.2022 18:25
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    Arka Sokaklar'ın 16 yıllık oyuncusuydu! Mesut Komiser ölüyor acı gerçek ortaya çıktı! İşte Şevket Çoruh'un yeni projesi...

    16 sezon boyunca ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisinden kötü bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın ayrılacağı iddia edilmişti. Bu kez ise bambaşka bir isim konuşuluyor. 17. sezonuna başlayacak olan fenomen diziden ayrılacağı öne sürüldü. Peki Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, neden? İşte detaylar...

    Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş!

    Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 16. yaşını doldurup önümüdeki sezon 17. yaşına girecek. İzleyiciler yeni bölümleri merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser hakkındaki acı gerçek ortaya çıktı. Oyuncu kadrosunun aynı olması beklenirken yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Peki Mesut Komiser ölüyor mu? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, neden?

    ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR

    Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezon onayı aldı. 2006 yılından bu yana yayınlanan dizi ile ilgili yaşanan gelişme izleyiciyi şoke etti.

    İddiaya göre Arka Sokaklar'ın başrol oyuncularından Şevket Çoruh, yeni sezonda rol almayacak.

    16 YILIN ARDINDAN DİZİYİ BIRAKIYOR!

    Ünlü oyuncudan açıklama gelmezken sosyal medyaya konuşulan iddiaya göre Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldı. Çoruh'un televizyon ekranları yerine tiyatroya ağırlık vereceği düşünülüyor.

    2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.

        ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

        Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

        Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür.

        Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

        İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

        Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

        Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.

        1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

        2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

        Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın 16 yıllık oyuncusuydu! Mesut Komiser ölüyor acı gerçek ortaya çıktı! İşte Şevket Çoruh'un yeni projesi...
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