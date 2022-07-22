Arka Sokaklar'ın 16 yıllık oyuncusuydu! Mesut Komiser ölüyor acı gerçek ortaya çıktı! İşte Şevket Çoruh'un yeni projesi...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 16. yaşını doldurup önümüdeki sezon 17. yaşına girecek. İzleyiciler yeni bölümleri merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser hakkındaki acı gerçek ortaya çıktı. Oyuncu kadrosunun aynı olması beklenirken yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi. Peki Mesut Komiser ölüyor mu? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, neden?
ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezon onayı aldı. 2006 yılından bu yana yayınlanan dizi ile ilgili yaşanan gelişme izleyiciyi şoke etti.
İddiaya göre Arka Sokaklar'ın başrol oyuncularından Şevket Çoruh, yeni sezonda rol almayacak.
16 YILIN ARDINDAN DİZİYİ BIRAKIYOR!
Ünlü oyuncudan açıklama gelmezken sosyal medyaya konuşulan iddiaya göre Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldı. Çoruh'un televizyon ekranları yerine tiyatroya ağırlık vereceği düşünülüyor.
2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.