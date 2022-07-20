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    • Magazin
    • 20.07.2022 22:20
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    • 20.07.2022 22:33
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    Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?

    Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangi ülkenin en kalabalık kenti o ülkenin başkenti değildir?

    A) İtalya

    B) İspanya

    C) Portekiz

    D) Çin

    Cevap: D şıkkı

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