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    • Magazin
    • 20.07.2022 22:17
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    • 20.07.2022 22:34
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    Kuruntu Ailesi ve Bizimkiler dizilerinde Cibali Karakolu ve Lüküs Hayat tiyatro oyunlarında rol alan dinlediğiniz oyuncu kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Kuruntu Ailesi ve Bizimkiler dizilerinde Cibali Karakolu ve Lüküs Hayat tiyatro oyunlarında rol alan dinlediğiniz oyuncu kimdir? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Kuruntu Ailesi ve Bizimkiler dizilerinde Cibali Karakolu ve Lüküs Hayat tiyatro oyunlarında rol alan dinlediğiniz oyuncu kimdir?

    Kuruntu Ailesi ve Bizimkiler dizilerinde Cibali Karakolu ve Lüküs Hayat tiyatro oyunlarında rol alan dinlediğiniz oyuncu kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Kuruntu Ailesi ve Bizimkiler dizilerinde Cibali Karakolu ve Lüküs Hayat tiyatro oyunlarında rol alan dinlediğiniz oyuncu kimdir?

    Cevap: ZİHNİ GÖKTAY

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    Haberler Magazin Kuruntu Ailesi ve Bizimkiler dizilerinde Cibali Karakolu ve Lüküs Hayat tiyatro oyunlarında rol alan dinlediğiniz oyuncu kimdir?
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