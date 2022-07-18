Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı





-Evliliğinizle ve iş hayatınızla hep konuşulan bir isim oldunuz... "Hayatınız roman gibi" desek yeridir...

17 yaşımdan beri çalışıyordum. Çalışmayı, üretmeyi çok seviyorum. Bir süre mankenlik yaptım, sonra da evlendim. Evlendiğim zaman da şirketimizde çalışmaya devam ettim. Üretmemek benim tercih ettiğim bir şey değil. Benim en mutlu günlerim mankenlik dönemimde kardeşimle birlikte geçirdiğimiz günlerdi. Küçük yaşlarda hayata atılmak ve mücadele etmek beni ve kardeşimi hep hayata karşı güçlü kıldı. Marka takıntım da yoktur. Canım ne isterse onu giyerim. Kendim nasıl rahat ve özgür hissediyorsam öyle giyinirim. Ön plana çıkmak, konuşulmak, basında yer almak tercih ettiğim şeyler değil.



İNANÇLI BİR İNSANIM

-Hayatınızda çok fazla vefasızlık yaşadınız mı?

Vefasızlıkları yaşayıp görmek de aslında bir nevi şanstır. Vefasızlıklar, herkesi daha da güçlendirir. Ben bunlara takılan bir insan değilim. İnançlı biri olduğum için tevekkül ediyorum.

-Kendinizi sosyete dünyasına ait mi görüyorsunuz?

Uzun süredir medyanın gündeminde olunca böyle tanımlamalar yapılıyor. Ama ben kendimi daha çok anne, abla diye tanımlıyorum.