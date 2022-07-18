Bir Zamanlar Çukurova’nın Çetin’i Aras Şenol: ‘Popüler olmaktan nefret ediyorum’ diyen yalan söylüyordur

"Adana'ya gittiğimde dönmek istemiyordum"

Uzun bir süre Adana'da yaşadın. 4 sene boyunca İstanbul'dan uzakta kalmak bir oyuncu için neyi ifade ediyor? Sıkıntı yaşadın mı?

Yaşamadım. Ben yazı çok seviyorum. Yaz çocuğuyum. Sıcak havayı çok seviyorum. Gerçi Adana'daki hava sıcağın da bir tık üstü ama :) Orada Mart ve Nisan'da yaz başlıyor yavaştan. Şortla tişörtle gezmeye başlıyorduk o aylarda. Çok hoşuma gidiyordu o yüzden. Bir de ben İstanbul'un kalabalığını çok sevmiyorum. Oraya gittiğim zaman bazen dönmek istemiyordum. Orada trafik de yok. Sağa bakıyorsun portakal ağaçları, sola bakıyorsun pamuk tarlaları… Çok keyifli ve huzurluydu benim için.

"Bir Zamanlar Çukurova, benim için bir üniversiteydi"

Böyle uzun soluklu bir projenin ilk projen olması avantaj mı sence? Çetin karakteriyle bütünleştiğini düşünüyor musun?

Dezavantajı varsa önümüzdeki süreçte göreceğim. Ama benim için çok büyük bir avantajdı bu set. Benim için bir üniversiteydi. Bir işi bitirmenin yanında 4 yıllık bir üniversiteden mezun olduğumu söylüyorum. Diziden önce hep tiyatro yapıyordum. Kamera önünde reklam filmi haricinde hiçbir deneyimim yoktu. Ama orada kameranın açısını, ışığı, sesi her şeyi öğrendim. Dizinin çok izlenmesi, seyircinin projeyi sevmesi de çok büyük bir avantajdı. Okuldan mezun olduğumda bana böyle bir projede yer alacağımı, reytinglerin 15-16'yı göreceğini, 4 sezon 141 bölüm süreceğini söyleseler inanmazdım. "Şaka yapmayın" derdim :)

"İlk sahnemde elim ayağım titredi"

Kamera önü oyunculuğuna yabancı olduğun için dizideki ilk sahnende bocalamışsın. O hikâyeyi dinlemek isterim senden :)

2. ekiple çalışıyorduk. Evren hocayla tanıştık, yönetmen. Dünya tatlısı biri. Bir cümlelik bir repliğim var. Çok heyecanlıydım. Kayıt dendi. Tiyatro sahnesine çıkıyormuş gibi hiçbir anın boş geçmemesi adına ben içeride konuşup öyle çıktım kamera önüne. Evren hoca uyardı. Elim ayağım titriyor tabii. Bir sürü tekrar aldık. Yönetmenim sağ olsun, sakinleştirdi beni. Sonrasında alışmaya başladım. Kamerayla konuşmaya başladım.