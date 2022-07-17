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    • Magazin
    • 17.07.2022 18:08
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    • 17.07.2022 18:08
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    Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu facianın eşiğinden döndü! Yanarak ölmekten son anda kurtulan Hande’den ilk açıklama...

    Son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum Gündoğan yolunda korkunç bir olay yaşadı. Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı. Ailesiyle birlikte canını zor kurtaran Ataizi’nden ilk açıklamada geldi. İşte detaylar...

    Ölümden döndü! Korku dolu anlarını anlattı

    Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı.

    CANLARINI ZOR KURTARDILAR
    Hürriyet'te yer alan habere göre; Bodrum Gündoğan yolunda aracın aniden alev almasını diğer araçların kornalarıyla uyarması sonucu anlayan ve son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.

    Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, kaza sonrası yaşadığı şoku anlattı.

        "HALA ŞOKTAYIM"
        Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, 'araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım.

        "SON ANDA KURTULDUK"
        Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk"
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