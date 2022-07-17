Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu facianın eşiğinden döndü! Yanarak ölmekten son anda kurtulan Hande’den ilk açıklama...

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bodrum Gündoğan yolunda aracın aniden alev almasını diğer araçların kornalarıyla uyarması sonucu anlayan ve son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.