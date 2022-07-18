Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir... 2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri! Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir?

Doya Doya Moda yeni sezonuyla takipçilerinin karşısına çıkmaya başladı. Programın takipçileri yarışmacılar ve jüri üyeleri hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? İşte 2022 Doya Doya Moda jüri isimleri ve yarışmacılar Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir hakkında bilgiler...
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Programın jüri üyeleri arasında geçen senelerden hatırladığımız Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sene Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.
Geçtiğimiz senelerde ise programda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Umut Eker gibi isimler jürilik yapmıştı.