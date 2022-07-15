Sude Burcu ile Mert Öcal doludizgin devam ediyor! Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı elinden geleni yapmıştı...

Aşklarıyla Survivor'a damga vuran Mert Öcal ile Sude Burcu, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Evrim Keklik, oyun alanında ikiliye "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.
Mert, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye edince ise olanlar olmuştu. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.
MERT, NİSA'YI KIZDIRDI!
Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.