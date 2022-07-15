Sude Burcu ile Mert Öcal doludizgin devam ediyor! Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı elinden geleni yapmıştı...

MERT, NİSA'YI KIZDIRDI!

Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.