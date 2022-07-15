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    • Magazin
    • 15.07.2022 20:03
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    • 15.07.2022 20:03
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    Sude Burcu ile Mert Öcal doludizgin devam ediyor! Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı elinden geleni yapmıştı...

    Sude Burcu ile Mert Öcal doludizgin devam ediyor! Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor All Star 2022' yarışmasında aşk yaşamaya başlayan Sude Burcu ile Mert Öcal’ın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Her anlarını birlikte geçiren ikili, romantik tatil pozlarını Instagram hesaplarından yayınlamayı da ihmal etmiyor. İşte Nisa Bölükbaşı'nın tüm uyarılarına rağmen Mert Öcal’dan vazgeçmeyen Sude Burcu’nun biricik aşkıyla verdiği o pozlar...

    Sude’den aşk dolu paylaşım! Nisa çok uyarmıştı...

    Aşklarıyla Survivor'a damga vuran Mert Öcal ile Sude Burcu, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Evrim Keklik, oyun alanında ikiliye "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

    Mert, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye edince ise olanlar olmuştu. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

    MERT, NİSA'YI KIZDIRDI!
    Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

        Sude ise "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

        Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti.

        Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

            AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR
            Yarışmadan sonra da ilişkilerini sürdüren Sude Burcu ile Mert Öcal, birlikte tatile çıktı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ikili, sosyal medyada tatil pozlarını yayınlamayı da ihmal etmedi.

            Survivor sonrasında her anlarını birlikte geçiren ve mutlu ilişkilerini sürdüren Mert Öcal ve Sude Burcu, aşk pozlarıyla olay yarattı.

            Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşk pozu sonrasında takipçileri, "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.
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            Haberler Magazin Sude Burcu ile Mert Öcal doludizgin devam ediyor! Survivor aşıkları sosyal medyayı salladı! Nisa Bölükbaşı elinden geleni yapmıştı...
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