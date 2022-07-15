2,5 yıl hapsi istendi! Hırsızlık iddiası Deniz Akkaya’nın başına dert oldu! Gülşah Saraçoğlu uzlaşmayı reddedince...

Selin Ciğerci'nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını ve görüntülerinin elinde olduğunu öne süren Deniz Akkaya, modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında da skandal bir iddia ortaya atmıştı.
Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamaların ardından 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı magazin programında Gülşah Saraçoğlu'nu hedef almıştı.
Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu programda, ''Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış. Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde' iddiasında bulunmuştu.