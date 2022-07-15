2,5 yıl hapsi istendi! Hırsızlık iddiası Deniz Akkaya’nın başına dert oldu! Gülşah Saraçoğlu uzlaşmayı reddedince...

Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu programda, ''Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış. Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde' iddiasında bulunmuştu.