Bahar Şahin fenomen anneleri fena kızdıracak! Müge Anlı yorumu dikkat çekti! Sosyal medyadan tam destek geldi

O Hayat Benim adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan ve Zalim İstanbul'la adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla çok konuşuldu.
Şahin, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Şahin, Instagram hesabında bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum.