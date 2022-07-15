Bahar Şahin fenomen anneleri fena kızdıracak! Müge Anlı yorumu dikkat çekti! Sosyal medyadan tam destek geldi

Bir ton ruh hastasıyla yaşadığımız bu dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın. Pedofili hastası insanlara malzeme çıkartmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli taşlı tişörtler...