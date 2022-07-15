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    • Magazin
    • 15.07.2022 22:48
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    • 15.07.2022 22:56
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    Bahar Şahin fenomen anneleri fena kızdıracak! Müge Anlı yorumu dikkat çekti! Sosyal medyadan tam destek geldi

    Bahar Şahin fenomen anneleri fena kızdıracak! Ünlü oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Bahar Şahin’in açıklaması Instagram’da hızla yayılarak gündem olurken dikkat çeken bir Müge Anlı yorumu geldi. Bahar Şahin’e tam destek veren sosyal medya kullanıcıları “Fenomen anneleri çok kızacak bu açıklamaya”, “Çok haklısın” gibi yorumlarda bulundu. İşte Bahar Şahin’in dikkat çeken o açıklaması...

    Bahar fenomen annelere seslendi! Müge Anlı yorumu dikkat çekti

    O Hayat Benim adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan ve Zalim İstanbul'la adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla çok konuşuldu.

    Şahin, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Şahin, Instagram hesabında bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum.

        Bir ton ruh hastasıyla yaşadığımız bu dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın. Pedofili hastası insanlara malzeme çıkartmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli taşlı tişörtler...

        Allah aşkına şu güzelim çocuk birazdan kahve alıp kız veya erkek arkadaşlarıyla koyu bir sohbete düşecek gibi"

        Bahar Şahin, bir sonraki paylaşımında ise sözlerini eleştiren bir takipçisine yanıt verdi.

            Ünlü oyuncu ardından bir video çekerek "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin. Evet, zaman aynı değil. Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Ben bundan yana değilim" ifadelerini kullandı.

            Birçok magazin sayfası da Şahin'in videosunu yayınladı. Böylelikle binlerce yorum alan Şahin, sosyal medya kullanıcılarından tam destek aldı.

            Öte yandan bit sosyal medya kullanıcısının Müge Anlı'nın sözlerini hatırlattığı yorumu ise dikkat çekti.
                Türkiye aşkına
                Haberler Magazin Bahar Şahin fenomen anneleri fena kızdıracak! Müge Anlı yorumu dikkat çekti! Sosyal medyadan tam destek geldi
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